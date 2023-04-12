Дата недограного поєдинку 1-го туру УПЛ в Ужгороді все ще залишається невизначеною.

СК Дніпро-1 приймав Олександрію в перенесеному матчі 1-го туру УПЛ. Та гра розпочалася 23 листопада, але тривала лише 9 хвилин. Через масштабний обстріл Росією території України поєдинок не дограли.

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Тепер же клуби не можуть узгодити нову дату завершення поєдинку. У березні команда Руслана Ротаня більше тижня перебувала в Закарпатській області, де базується СК Дніпро-1. Олександрія могла дограти матч у цей період, однак дніпровці відмовилися.

Друга команда УПЛ пропонує дограти в середині травня, коли матиме три поспіль домашні матчі. СК Дніпро-1 хоче організувати собі і четвертий, але цей варіант не влаштовує вже команду Ротаня, яка не надто прагне переїзду на кількасот кілометрів.

Олександрія запропонувала, здавалося б, компромісну дату, але дніпровцям і вона не підійшла. Подальші перемовини клубів вже не мають сенсу – УПЛ змушена самостійно визначити нову дату догравання, повідомив Ігор Бурбас у своєму Telegram.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 набрав 45 очок у 19-ти матчах і посідає 2 місце УПЛ. Олександрія йде 5-ю, маючи 32 пункти.

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