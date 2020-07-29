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СК Днепр-1 хочет вернуть Супрягу и Булецу ­– клуб уже сделал официальный запрос в Динамо

18:26 - Читати українською
СК Днепр-1 хочет вернуть Супрягу и Булецу ­– клуб уже сделал официальный запрос в Динамо
Владислав Супряга / УАФ

Чемпионы мира U-20 Владислав Супряга и Сергей Булеца могут снова вернуться в СК Днепр-1.

Соответствующий запрос днепровский клуб уже сделал, сообщает Meta Ratings. СК Днепр-1 готов продолжить сотрудничество с футболистами на правах аренды, как это было в завершившемся сезоне.

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Эту информацию подтвердил почетный президент днепрян Юрий Береза: "Да, мы сделали предложение Динамо. Хотим, чтобы эти футболисты, которые хорошо проявили себя, еще на год продлили выступления в Днепре-1. Теперь мы ждем ответа от киевского клуба".

Напомним, что этот чемпионат подопечные Дмитрия Михайленко завершили на 7 строчке и проиграли поединок плей-офф Лиги Европы Колосу (1:4). Супряга и Булеца сыграли в этом сезоне в более 25 матчах СК Днепр-1 и были одними из лидеров команды.

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