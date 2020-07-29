Чемпіони світу U-20 Владислав Супряга та Сергій Булеца можуть знову повернутись в СК Дніпро-1.

Відповідний запит дніпровський клуб вже зробив, повідомляє Meta Ratings. СК Дніпро-1 готовий продовжити співпрацю з футболістами на правах оренди, як це було в сезоні, що завершився.

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Цю інформацію підтвердив почесний президент дніпрян Юрій Береза: "Так, ми зробили пропозицію Динамо. Хочемо, щоб ці футболісти, які добре проявили себе, ще на рік продовжили виступи у Дніпрі-1. Тепер ми чекаємо відповіді від київського клубу".

Нагадаємо, що цей чемпіонат підопічні Дмитра Михайленка завершили на 7 сходинці і програли поєдинок плей-офф за Лігу Європи Колосу (1:4). Супряга та Булеца зіграли в цьому сезоні в понад 25 матчах СК Дніпро-1 та були одними з лідерів команди.

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