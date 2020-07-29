toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

СК Дніпро-1 хоче повернути Супрягу і Булецу ­– клуб вже зробив офіційний запит в Динамо

18:27 - Читать на русском
СК Дніпро-1 хоче повернути Супрягу і Булецу ­– клуб вже зробив офіційний запит в Динамо
Владислав Супряга / УАФ

Чемпіони світу U-20 Владислав Супряга та Сергій Булеца можуть знову повернутись в СК Дніпро-1.

Відповідний запит дніпровський клуб вже зробив, повідомляє Meta Ratings. СК Дніпро-1 готовий продовжити співпрацю з футболістами на правах оренди, як це було в сезоні, що завершився.

"Гадаю, до кінця тижня клуб зробить офіційну заяву": Береза відповів на чутки про призначення Скрипника в СК Дніпро-1

Цю інформацію підтвердив почесний президент дніпрян Юрій Береза: "Так, ми зробили пропозицію Динамо. Хочемо, щоб ці футболісти, які добре проявили себе, ще на рік продовжили виступи у Дніпрі-1. Тепер ми чекаємо відповіді від київського клубу".

Нагадаємо, що цей чемпіонат підопічні Дмитра Михайленка завершили на 7 сходинці і програли поєдинок плей-офф за Лігу Європи Колосу (1:4). Супряга та Булеца зіграли в цьому сезоні в понад 25 матчах СК Дніпро-1 та були одними з лідерів команди.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол і перевершив усіх у топ-лігах, але страждав від суперверсії Циганкова
00:30
27215
Теги
Трансфери Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Сергій Булеца Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Владислав Владислав Супряга
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Колос
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук