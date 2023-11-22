Защитник СК Днепр-1 Янис Хамаш договорился о переходе в Ароку, сообщает A Bola.

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Отмечается, что трансфер в худшую команду чемпионата Португалии официально состоится 1 января 2024 года. Алжирец уже тренируется с Арокой, и готовится подписать полноценный контракт до лета 2026 года.

По информации источника, Хамаш уже в ближайшее время планирует завершить вопрос расторжения контракта с СК Днепр-1, благодаря чему перейдет в стан португальцев без отступных.

Напомним, защитник присоединился к днепрянам в сентябре 2022 года из Боавишты за 1 млн евро – уже после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, подписав соглашение до 2026 года. Однако, сейчас футболист не хочет возвращаться в расположение клуба, аргументируя это различными форс-мажорными обстоятельствами, а затем даже подал судебный иск против СК Днепр-1.

Всего Хамаш провел за представителя УПЛ 19 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами. В текущем сезоне алжирец за украинскую команду не играл. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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