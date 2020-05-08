СК Днепр-1 готов возобновить групповые тренировки на следующей неделе

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко озвучил планы по подготовке к возможному возобновлению сезона.

"Думаю, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая. Все же карантин ослабляется. Есть угроза всплеска вируса, но пока я верю в возвращение футбола. Мы готовим групповые тренировки с 11 мая. В эти дни уже тоже потихоньку работаем группами, по два и по четыре человека, но придерживаемся при этом необходимой дистанции.

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Наши легионеры здесь, на месте, у них хорошие условия для жизни на базе, они изолированы от внешней жизни. Мы регулярно с ними общаемся. Некоторые ребята, которые живут в Одессе, в Киеве, тренировались самостоятельно удаленно, но до 11 мая они приедут в Днепр. Некоторым ребятам еще нужно восстановление, нужна подготовительная работа", – подчеркнул Михайленко в комментарии Команда№1.

Напомним, 15 мая УПЛ проведет онлайн-заседание, на котором будет решена дальнейшая судьба сезона.

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