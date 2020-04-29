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Михайленко выделил две топ-команды, которые он изучал во время карантина

08:26 74 Читати українською
Михайленко выделил две топ-команды, которые он изучал во время карантина
Дмитрий Михайленко / Сайт СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко пытается совершенствоваться, пока УПЛ стоит на вынужденной паузе.

"За чемпионатом Беларуси не слежу. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр Баварии времен Гвардиолы и Тоттенхэма эпохи Почеттино.

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Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя – например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями – допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя", – обьяснил Михайленко в комментарии сайту УПЛ.

Напомним, чемпионат Украины из-за эпидемии коронавируса находится на паузе с 15 марта.

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Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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