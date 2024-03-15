“О переводе в основной состав сборной узнал от менеджера команды. Сказали, что надо быстро сделать документы.

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Конечно, приятно, теперь буду доказывать, что я здесь не зря. Последний раз был в сборной после начала вторжения, но тогда провел три тренировки и получил травму.

Теперь шанс у меня номер два, надеюсь, будет все удачно. Какая еще дополнительная мотивация может быть – я в сборной Украины. Если покажем свою игру, то вопросов не будет", – сказал Гуцуляк в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Алексей изначально находился в резервном списке Сергея Реброва, однако после травмы Виктора Цыганкова был переведен в основу сборной Украины.

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