СК Днепр-1 и Александрия доиграют свой поединок 11 мая в Ужгороде, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

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Матч 1-го тура был прерван из-за воздушной тревоги, поэтому командам предстоит доиграть 81 минуту. После этого Александрия отправится на игру против Колоса, а СК Днепр-1 через несколько дней встретится с Минаем.

К слову, что днепряне пока вторые с 45 очками (Шахтер опережает СК Днепр-1 на 7 пунктов), а Александрия с 33 баллами осталась пятой.

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