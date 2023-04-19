СК Днепр-1 доиграет перенесенный матч с Александрией – СМИ раскрыло детали
Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией относительно доигровки матча 1-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Александрией.
СК Днепр-1 и Александрия доиграют свой поединок 11 мая в Ужгороде, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.
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Матч 1-го тура был прерван из-за воздушной тревоги, поэтому командам предстоит доиграть 81 минуту. После этого Александрия отправится на игру против Колоса, а СК Днепр-1 через несколько дней встретится с Минаем.
К слову, что днепряне пока вторые с 45 очками (Шахтер опережает СК Днепр-1 на 7 пунктов), а Александрия с 33 баллами осталась пятой.
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