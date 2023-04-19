СК Дніпро-1 та Олександрія дограють свій поєдинок 11 травня в Ужгороді, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

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Матч 1-го туру був перерваний через повітряну тривогу, тож командам треба буде дограти 81 хвилину. Після цього Олександрія вирушить на гру проти Колоса, а СК Дніпро-1 через кілька днів зустрінеться з Минаєм.

До слова, що дніпряни наразі другі з 45 очками (Шахтар випереджає СК Дніпро-1 на 7 пунктів), а Олександрія з 33 балами залишилась п'ятою.

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