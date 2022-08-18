СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Лиги Европы
20:08 - Читати українською
СК Днепр-1 в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с АЕКом из Ларнаки. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА 2022/23 между СК Днепр-1 и АЕК Ларнакой пройдет в словацком городе Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Телетрансляция встречи доступна на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы
Стартовые составы
СК Днепр-1:
АЕК Ларнака:
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