СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: стартові склади та онлайн-трансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи
20:07 - Читать на русском
СК Дніпро-1 в рамках першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з АЕКом із Ларнаки. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2022/23 між СК Дніпро-1 та АЕК Ларнакою пройде у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошицька футбольна арена". Телетрансляція зустрічі доступна на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Стартові склади
СК Дніпро-1:
АЕК Ларнака:
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