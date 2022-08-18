АЕК Ларнака удержала победу над СК Днепром-1 в первом матче за групповой этап Лиги Европы, но у нашего клуба остаются хорошие шансы на проход (1:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 пророчили попадание на групповой этап Лиги Европы еще со времен выступлений во Второй лиге, да и руководство клуба ставило задачу вернуться в этот турнир. И вот, на шестом году существования, "спортклубовцы" оказались в двух шагах от цели – осталось только два поединка против АЕКа из Ларнаки в ​​рамках плей-офф квалификации. Многим казалось, что даже на фоне 10 месяцев без официальных матчей третья команда УПЛ сможет одолеть киприотов. Тем более, что днепровцы сохранили почти всю основу, да еще и усилились неплохо.

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Тренерский штаб "желто-черных" правильно оценил уязвимости островитян. СК «Днепр-1» с первых минут захватил контроль над мячом, пытался держать высокий темп передач и активно вступать в контрпрессинг. Кроме того, была идея с фланговыми рывками, ведь за вингерами АЕКа всегда есть "карманы", да и вообще компактности Ларнаке не хватает. На этом подопечные Александра Кучера и пробовали играть.

Впрочем, быстро двигая мяч, СК Днепр-1 совсем не обострял ситуацию на чужой трети поля. Забегая вперед, скажем, что к перерыву у ворот киприотов удалось создать всего один перспективный эпизод – это Бусанелло на 18-й минуте вошел на левый край штрафной, качнул защитника и пробил низом по центру. Точно в руки голкиперу. И все.

АЕК меньше работал с мячом, но отставание было некритичным. Чего-то невероятное они не демонстрировали – все знали, что эта команда опасна исключительно на флангах и стандартах, а во всем остальном ей довольно тяжело. Впрочем, ничего не создав за первые 15 минут, киприоты неожиданно забили гол на 16-й именно с этой зоны, к которой нужно было готовиться. Фулбек Энглезу прорвался по левому флангу, легко прошел Танчика и выполнил прострел на 11 метров – Альтман принял мяч, развернулся и вторым касанием пробил. 0:1.

Этот гол совершенно ничего не изменил в содержании игры. Команды так же ничего не создавали. Футбол выглядел хоть и не уныло, но скучно – впрочем, скуку на 29-й минуте развеял новый голкипер СК Днепра-1. Макс Алеф выпрыгнул на подачу с углового и пролетел мимо мяча, а Сваток в борьбе с Миличевичем подрезал сферу в пустые собственные ворота. 0:2. Шок.

Подопечные Александра Кучера так и не отошли от него до перерыва, а вот АЕК вполне мог и разгром устроить. На 35-й минуте Фаражу дали выполнить подачу с правого фланга на дальнюю штангу, которую Дьюрчо замкнул хитрым ударом головой в нижний ближний угол. На этот раз Алеф спас. Этот момент стал последним в первом тайме.

В раздевалке тренерский штаб днепровцев произвел замену, сняв с пробега Когута и выпустив Громова. Этот ход мог сработать практически сразу. На первых же секундах второго тайма Громов исполнил пас пяткой в ​​центр штрафной на Довбика – он не прошел, но Артем сыграл на добивании. Вышло неточно, однако еще через минуту новичок СК Днепра-1 мог замыкать неплохую подачу с фланга, однако из-за рикошета пробить головой ему не удалось.

На 48-й минуте Громов упустил еще лучший момент, не сумев дотянуться до прострела Танчика вдоль линии вратарской. Бусанелло подхватил мяч и пробил в ближний угол – впрочем, голкипер парировал. На 54-й минуте уже и вратарб не мог спасти, но киприотам помогла Фортуна. Довбик нанес удар метров с 11 после передачи Бусанелло с левого фланга, попав в защитника, а Громов в падении сыграл на добивании – перекладина спасла АЕК! Кроме того, можно упомянуть перспективный стандарт, с которого Довбик попал в стенку.

Главный тренер соперника сразу провел серию замен. В частности, в середине второго тайма он выпустил Бруну Гаму, которого украинские болельщики могут помнить по выступлениям в Днепре во времена Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича. Александр Кучер в ответ снял с игры Пуриту, выпустив мобильного Назаренко.

Все эти перестановки вместе с кучей мелких пауз успокоили игру. До заключительной 15-минутки моментов не возникало, хотя СК Днепр-1 не потерял в общей активности. АЕК надеялся на контратаки и дождался своего шанса на 79-й минуте – это Дьюрчо закрутил мяч из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Теперь уже перекладина сыграла за СК Днепр-1!

АЕК почувствовал, что днепровцы начинают уставать и пошел вперед. За нашу команду стало страшно. Уже на 80-й минуте Бруну Гаме дали пробить метров с 23-х точно в левый нижний угол, однако Алеф парировал. Еще через две минуты он потянул выстрел Дьюрчо с линии штрафной под перекладину.Казалось, вот-вот нашу команду дожмут.

СК Днепру-1 нужен был гол, но в него как-то и не верилось. Последний шанс его забить выпал на 90-й минуте, когда "желто-черные" заработали угловой – и днепровцы им воспользовались! Пихаленок выполнил подачу с углового, а Сваток уверенно ее замкнул ударом головой. 1:2!

К сожалению, на последних секундах красную карточку получил Сарапий, но важнее, что больше голов СК не пропускал. Финальный свисток зафиксировал досадное поражение подопечных Александра Кучера, но счет рабочий. Все решится на Кипре через неделю.

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