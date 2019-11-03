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СК Днепр-1 – Заря – 1:4 – видео голов и обзор матча

17:33 6 Читати українською
СК Днепр-1 – Заря – 1:4 – видео голов и обзор матча
СК Днепр-1 – Заря – 1:4 – видео голов и обзор матча / СК Днепр-1

Заря разгромила СК Днепр-1 (4:1) в 13-м туре УПЛ и продолжает борьбу за топ-3. Смотрите видео голов и обзор матча.

59’ Дмитрий Коркишко
 
Владислав Кабаев 1’
Дмитрий Иванисеня 22’
Владислав Кочергин 74’
Богдан Леднев 83’
1’ Владислав Кабаев
22’ Дмитрий Иванисеня
59’ Дмитрий Коркишко
74’ Владислав Кочергин
83’ Богдан Леднев

СК Днепр-1 потерпел уже 5-е поражение подряд в рамках УПЛ и занимает 8 место в турнирной таблице. В то же время Заря удерживает 4-ю позицию, а отставание луганчан от Александрии составляет лишь 1 очко.

Заря на выезде разгромила СК Днепр-1

Победу команде Виктора Скрипника в матче на Днепр-Арене принесли точные удары Кабаева, Иванисени, Кочергина и Леднева. Подопечные Дмитрия Михайленко ответили лишь голом престижа, автором которого стал Дмитрий Коркишко.

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