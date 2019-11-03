СК Днепр-1 – Заря – 1:4 – видео голов и обзор матча

Заря разгромила СК Днепр-1 (4:1) в 13-м туре УПЛ и продолжает борьбу за топ-3. Смотрите видео голов и обзор матча.

СК Днепр-1 потерпел уже 5-е поражение подряд в рамках УПЛ и занимает 8 место в турнирной таблице. В то же время Заря удерживает 4-ю позицию, а отставание луганчан от Александрии составляет лишь 1 очко.

Заря на выезде разгромила СК Днепр-1

Победу команде Виктора Скрипника в матче на Днепр-Арене принесли точные удары Кабаева, Иванисени, Кочергина и Леднева. Подопечные Дмитрия Михайленко ответили лишь голом престижа, автором которого стал Дмитрий Коркишко.

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