СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Зоря розгромила СК Дніпро-1 (4:1) в 13-му турі УПЛ та продовжує боротьбу за топ-3. Дивіться відео голів та огляд матчу.

СК Дніпро-1 зазнав вже 5-ї поразки поспіль в рамках УПЛ та посідає 8 місце в турнірній таблиці. Натомість Зоря втримує 4-ту позицію, а відставання луганців від Олександрії складає лише 1 очко.

Зоря на виїзді розгромила СК Дніпро-1

Перемогу команді Віктора Скрипника в матчі на Дніпро-Арені принесли влучні удари Кабаєва, Іванісені, Кочергіна та Лєднєва. Підопічні Дмитра Михайленка відповіли лише голом престижу, автором якого став Дмитро Коркішко.

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