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СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу

17:33 121 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу / СК Дніпро-1

Зоря розгромила СК Дніпро-1 (4:1) в 13-му турі УПЛ та продовжує боротьбу за топ-3. Дивіться відео голів та огляд матчу.

59’ Дмитро Коркішко
 
Владислав Кабаєв 1’
Дмитро Іванісеня 22’
Владислав Кочергін 74’
Богдан Лєднєв 83’
1’ Владислав Кабаєв
22’ Дмитро Іванісеня
59’ Дмитро Коркішко
74’ Владислав Кочергін
83’ Богдан Лєднєв

СК Дніпро-1 зазнав вже 5-ї поразки поспіль в рамках УПЛ та посідає 8 місце в турнірній таблиці. Натомість Зоря втримує 4-ту позицію, а відставання луганців від Олександрії складає лише 1 очко.

Зоря на виїзді розгромила СК Дніпро-1

Перемогу команді Віктора Скрипника в матчі на Дніпро-Арені принесли влучні удари Кабаєва, Іванісені, Кочергіна та Лєднєва. Підопічні Дмитра Михайленка відповіли лише голом престижу, автором якого став Дмитро Коркішко.

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Відеоновини Зоря Зоря СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Зоря
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