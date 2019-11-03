СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Україна — 17:51 667
-
Динамо – Львів: 2 голи, красива гра і вилучення капітана киян, який пропустить матч з Шахтарем
-
Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:55 2040
-
Зоря на виїзді розгромила СК Дніпро-1 і вийшла на третю позицію в УПЛУкраїна — 15:59 2921
-
Аталанта в меншості програла сенсаційному Кальярі – Маліновський став найкращим у господарівІталія — 15:23 3266
-
Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного ДзампарініІталія — 12:20 3151