СК Дніпро-1 мінімально здолав Верес у матчі 8-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі СК Дніпро-1 – Верес на "Футбол 24".

Перша половина зустрічі була не надто насичена подіями – все найцікавіше команди відклали на другий тайм. Доля матчу була вирішена в останні 15 хвилин – Сергійчук отримав пряму червону картку, а Чуже через 3 хвилини забив вирішальний гол.

СК Дніпро-1 у більшості дотиснув Верес, перервавши вдалу серію рівнян в УПЛ – джокер Йовічевіча вирішив долю гри

Підопічні Ігора Йовічевіча набрали 16 очок і піднялися на 4 місце УПЛ. Верес перервав вдалу серію і залишився в середині таблиці. У підопічних Вірта 11 пунктів і 8 позиція.

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