Противостояние СК Днепр-1 и Металлиста 1925 завершилось полным триумфом первых. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый тайм поединка в Ужгороде завершился нулями, а после перерыва команду Александра Кучера "прорвало". С интервалом в 4 минуты Адамюк и Довбик поразили ворота харьковчан. Для Артема этот гол стал первым в сезоне.

СК Днепр-1 разгромил Металлист 1925 и вышел на вторую позицию в УПЛ – Довбик забил дебютный гол в сезоне

От такого нокдауна подопечные Валерия Кривенцова не отошли, а на последних минутах пропустили еще раз. Автором точного удара стал Артем Громов. 3:0 – первое поражение Металлиста 1925 в чемпионате.

СК Днепр-1 выиграл третий раз подряд в чемпионате Украины. Команда Александра Кучера набрала 9 очков с разницей голов 8:0.