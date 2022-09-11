Протистояння СК Дніпро-1 і Металіста 1925 завершилося повним тріумфом перших. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм поєдинку в Ужгороді завершився нулями, а по перерві команду Олександра Кучера "прорвало". З інтервалом у 4 хвилини Адамюк і Довбик вразили ворота харків'ян. Для Артема цей гол став першим у сезоні.

СК Дніпро-1 розгромив Металіст 1925 і вийшов на другу позицію в УПЛ – Довбик забив дебютний гол у сезоні

Від такого нокдауну підопічні Валерія Кривенцова не оговталися, а на останніх хвилинах пропустили ще раз. Автором влучного удару став Артем Громов. 3:0 – перша поразка Металіста 1925 у чемпіонаті.

СК Дніпро-1 виграв втретє поспіль у чемпіонаті України. Команда Олександра Кучера набрала 9 очок із різницею голів 8:0.