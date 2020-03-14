СК Днепр-1 – Мариуполь: к участникам матча выдвинули особые требования

В поединке 23-го тура чемпионата Украины впервые в истории УПЛ введут специальные меры предосторожности.

Футболисты СК Днепр-1 и Мариуполя обойдутся без рукопожатий перед матчем 23-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт днепровской команды.

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Такие меры связаны в связи с карантином, введенным в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Кроме того, игроков попросили избегать нецензурной лексики, поскольку при пустых трибунах их высказывания и ругань будет слышно в ходе телевизионной трансляции.

Подобные меры в Украине вводятся впервые – в матчах 1/4 финала Кубка Украины и в первый день введения карантина игроки обходились без них.

Напомним, СК Днепр-1 и Мариуполь встретятся в Премьер-лиге сегодня, 14 марта, в 17:00. Предыдущий поединок между этими командами несколькими днями ранее закончился разгромной победой днепрян со счетом 3:0.

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