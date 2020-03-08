Мариуполь ввосьмером уступил СК Днепр-1 и вылетел из первой шестерки

В матче 22-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 дома разгромил Мариуполь. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В воскресенье, в рамках 22-го тура украинского первенства СК Днепр-1 в своем последнем матче первого этапа УПЛ принимал Мариуполь. Днепряне не имели особых задач на этот матч, поскольку потеряли даже теоретическую возможность попасть в первую шестерку. А "горожане" еще сохраняли шансы вскочить в последний вагон. Для этого им необходимо было побеждать, или играть вничью и надеяться на помощь Шахтера в матче против Колоса, который на одно очко опережал мариупольцев.

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Первый более-менее опасный момент возник лишь на 18-й минуте: Сергей Булеца мощно закручивал с угла штрафной, однако мяч рикошетом от защитника вышел на угловой. Через две минуты Сергей Чоботенко опасно сыграл против Юрия Вакулки, фактически закрутив ему ноги. Арбитр сначала ограничился горчичником, но система VAR решила по-другому, оставив Мариуполь в меньшинстве уже в середине первого тайма.

После удаления хозяева на время прижали соперника к своим воротам и нанесли с десяток ударов, которые, однако, не достигали цели. Самым активным среди днепрян продолжал оставаться Булеца. Впоследствии свою лепту в общий успех дела внес форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко, на котором в течение трех минут две желтые карточки и, как следствие, красную получил Сергей Яворский.

За минуту до окончания первого тайма Булеца прошел с мячом к линии штрафной и отпасовал во вратарскую на Супрягу Владислав смог пробить с острого угла, но Евгений Гальчук накрыл собой сферу. А уже в добавленное время супершанс потерял все тот же Булеца: он нанес дальний мощный удар издалека и Гальчуку пришлось демонстрировать чудеса реакции, переводя сферу кончиками пальцев на угловой.

После перерыва ход игры существенно не изменился. Хобленко в начале второго тайма отдавал хорошую передачу на ход Вакулку, но в последний момент защитник успел нейтрализовать угрозу. На 55-й минуте свой очередной шанс не использовал Булеца, пробив из-за пределов штрафной в дальний угол впритирку со штангой. Впоследствии Сергей нанесет еще с десяток ударов, но все они не дойдут до цели. На 62-й минуте свой первый удар в матче нанесли и мариупольцы – Игорь Кирюханцев проверил на внимательность Андрея Клищука.

В конце концов, после серии передач в штрафной Мариуполя Алексей Чичиков после скидки головой от партнера четким ударом открыл счет в матче. В параллельном поединке Колос сократил до минимума отставание от Шахтера забив с пенальти, поэтому интрига закручивалась с новой силой.

Под конец матча Булеца наконец разрядил свою пушку, точно пробив со штрафного в левую девятку. Впоследствии он мог делать дубль, но всю силу его выстрела почувствовала на себе стойка. Но то, что не удалось Сергею – удалось Алексею: Чичиков за две минуты до окончания матча увеличил преимущество днепрян до трех голов.

Победа принесла СК Днепр-1 25 очков и седьмое место, Мариуполь с таким же количеством очков вылетел из первой шестерки и занял восьмую строчку.

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