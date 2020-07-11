СК Днепр-1 – Львов: анонс матча УПЛ

СК Днепр-1 в рамках 30-го тура чемпионата Украины встретится со Львовом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На втором этапе Львов из-за пандемии так и не сыграл против СК Днепр-1 на своём поле. Свой домашний матч "горожане" провели в Днепре, потерпев скандальное поражение при в целом неплохой игре, а де-юре выездной придётся провести в Тернополе, который стал базовым для клуба на время карантина. Ну, хоть что-то интересное есть в этом матче, ведь турнирных задач у обоих клубов нет – СК Днепр-1 вышел в плей-офф за еврокубки, а Львов уже не вылетит.

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Днепровцам встреча может быть интересна с точки зрения борьбы за седьмое место, которое даст право сыграть с Колосом, а не с Александрией. Мариуполь отстаёт на четыре очка и вряд ли достанет "спортклуб" за два последних тура, но если тот оступится сейчас – всё может быть. Львову же просто нужно победить любой ценой, ведь команда не знает такой радости уже в десяти матчах подряд – даже детский сад из Ворсклы чуть не прибил "горожан" неделю назад. Этому пора положить конец.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Львов

СК Днепр-1: Клищук – Адамюк, Сваток, Лопирёнок, Цуриков – Кравченко – Ди Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковелли

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1 и с проблемами в игре в первых турах после рестарта выглядел сильнее Львова, а сейчас – тем более. Да, у "желто-черных" тоже не всё идеально с футболом, они проигрывали по два матча подряд, но Олимпик неделю назад прибили уверенно. Вероятно, и с "горожанами" особых проблем не возникнет, хотя на один гол подопечные Георгия Цецадзе точно могут рассчитывать. Слишком уж неубедительна оборона в команде Дмитрия Михайленко.

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