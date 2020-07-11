СК Дніпро-1 – Львів: анонс матчу УПЛ

СК Дніпро-1 в рамках 30-го туру чемпіонату України зустрінеться зі Львовом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На другому етапі Львів через пандемію так і не зіграв проти СК Дніпро-1 на власному полі. Свій домашній матч "містяни" провели у Дніпрі, зазнавши скандальньої поразки при загалом непоганій грі, а де-юре виїзний доведеться провести у Тернополі, який став базовим для клубу на час карантину. Ну, хоч щось цікаве є у цьому матчі, адже турнірних завдань в обох клубів немає – СК Дніпро-1 вийшов у плей-офф за єврокубки, а Львів вже не вилетить.

Дніпровцям зустріч може бути цікава з огляду боротьби за сьоме місце, яке дасть право зіграти з Колосом, а не з Олександрією. Маріуполь відстає на чотири очки й навряд чи дістане "спортклуб" за два останніх тури, але якщо оступитися зараз – все може бути. Львову ж просто потрібно перемогти за будь-яку ціну, адже команда знає такої радості вже у десяти матчах поспіль – навіть дитячий садок з Ворскли ледь не прибив "містян" тиждень тому. Цьому пора покласти край.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Львів

СК Дніпро-1: Кліщук – Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Цуріков – Кравченко – Ді Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковеллі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 і за проблем у грі в перших турах після рестарту виглядав сильніше за Львів, а зараз тим паче. Так, у "жовто-чорних" також не все ідеально з футболом, вони програвали по два матчі поспіль, але Олімпік тиждень тому прибили впевнено. Вірогідно, і з "містянами" особливих проблем не виникне, хоча на один гол підопічні Георгія Цецадзе точно можуть розраховувати. Занадто вже непереконлива оборона в команді Дмитра Михайленка.