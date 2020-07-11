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СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу з дублем Супряги та розкішним камбеком команди Михайленка

22:43 - Читать на русском
СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу з дублем Супряги та розкішним камбеком команди Михайленка
СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу / УПЛ

СК Дніпро-1 у феєричному поєдинку здолав Львів, поступаючись 0:2. Дивіться відео й огляд матчу СК Дніпро-1 – Львів.

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабіно дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабіно дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко

Поєдинок у Тернополі розпочався дуже вдало для Львова. Вже до 20-ї хвилини підопічні Георгія Цецадзе вели 2:0 завдяки дублю Ренана. Втім, практично одразу Супряга відквитав один гол.

СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом

В дебюті другого тайму Сабіно отримав другу жовту та змушений був залишити поле. СК Дніпро-1 відмінно скористався чисельною перевагою в останні 10 хвилин гри. Спершу Супряга буквально заніс м'яч у ворота, оформивши дубль, а потім відзначився ще й Хобленко. До слова, Олексій забив ще раніше, але взяття воріт було скасоване.

Львів не виграє вже 11 матчів в УПЛ та посідає передостаннє місце. Підопічні Дмитра Михайленка набрали 40 очок, відірвавшись від восьмої сходинки на сім залікових балів, проте у Маріуполя на один матч менше.

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Відеоновини Львів Львів Владислав Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів
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