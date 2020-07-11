СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу з дублем Супряги та розкішним камбеком команди Михайленка

СК Дніпро-1 у феєричному поєдинку здолав Львів, поступаючись 0:2. Дивіться відео й огляд матчу СК Дніпро-1 – Львів.

Поєдинок у Тернополі розпочався дуже вдало для Львова. Вже до 20-ї хвилини підопічні Георгія Цецадзе вели 2:0 завдяки дублю Ренана. Втім, практично одразу Супряга відквитав один гол.

СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом

В дебюті другого тайму Сабіно отримав другу жовту та змушений був залишити поле. СК Дніпро-1 відмінно скористався чисельною перевагою в останні 10 хвилин гри. Спершу Супряга буквально заніс м'яч у ворота, оформивши дубль, а потім відзначився ще й Хобленко. До слова, Олексій забив ще раніше, але взяття воріт було скасоване.

Львів не виграє вже 11 матчів в УПЛ та посідає передостаннє місце. Підопічні Дмитра Михайленка набрали 40 очок, відірвавшись від восьмої сходинки на сім залікових балів, проте у Маріуполя на один матч менше.