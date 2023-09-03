Днепр-1 и ЛНЗ открывают воскресную программу 6-го тура УПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок СК Днепр-1 – ЛНЗ стартовал в 13:00. На неделе вице-чемпион Украины вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку Трнава в плей-офф квалификации Лиги конференций. Пора сконцентрироваться на УПЛ, где тоже не все хорошо – 4 очка в трех турах и зона переходных матчей.

СК Днепр-1 окончательно определился с местом базирования после вылета из еврокубков

У ЛНЗ также серьезные проблемы – 1 победа и 4 поражения. Новичок Премьер-лиги, как и его нынешний соперник, после неудачного старта тоже сменил тренера. Но если Днепр-1 все еще ищет постоянного наставника, то черкасский клуб справился с этой задачей. Олег Дулуб сегодня дебютирует в должности главного тренера ЛНЗ.

Этот матч станет последней домашней игрой для Днепра-1 в Ужгороде. После поединка с ЛНЗ днепровская команда вернется в родной город. Прямая трансляция игры – на FootballHub и в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

СК Днепр-1: Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут, Пихаленок, Пирес, Гуцуляк, Филиппов.

Запасные: Кинарейкин, Валеф, Кравец, Каплиенко, Пурита, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Билл, Леднев, Маркос Андре, Кивинда.

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич, Калюжный, Наумец, Прядун, Савин.

Запасные: Самойленко, Дубовой, Норенков, Тарасенко, Копыл, Хобленко, Тищенко, Хамелюк, Олейник, Шестаков.

Прямая трансляция матча СК Днепр-1 – ЛНЗ 03 09 2023