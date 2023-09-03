Дніпро-1 та ЛНЗ відкривають недільну програму 6-го туру УПЛ. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок СК Дніпро-1 – ЛНЗ стартував о 13:00. На тижні віце-чемпіон України вилетів з єврокубків, програвши Спартаку Трнава у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Час концентруватися на УПЛ, де теж не все добре – 4 очки у трьох турах і зона перехідних матчів.

СК Дніпро-1 остаточно визначився з місцем базування після вильоту з єврокубків

У ЛНЗ також серйозні негаразди – 1 перемога і 4 поразки. Новачок Прем'єр-ліги, як і його нинішній суперник, після невдалого старту теж змінив тренера. Але якщо Дніпро-1 все ще шукає постійного наставника, то черкаський клуб із цим завданням впорався. Олег Дулуб сьогодні дебютує на посаді головного тренера ЛНЗ.

Цей матч стане останньою домашньою грою для Дніпра-1 в Ужгороді. Після поєдинку з ЛНЗ дніпровська команда повернеться в рідне місто. Пряма трансляція гри – на FootballHub та у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Волинець, Горбунов, Сарапій, Сваток, Танчик, Горін, Когут, Піхальонок, Пірес, Гуцуляк, Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Валеф, Кравець, Каплієнко, Пуріта, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Білл, Лєднєв, Маркос Андре, Ківінда.

ЛНЗ: Пеньков, Муравський, Лопирьонок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасіч, Калюжний, Наумець, Прядун, Савін.

Запасні: Самойленко, Дубовий, Норенков, Тарасенко, Копил, Хобленко, Тищенко, Хамелюк, Олійник, Шестаков.

Пряма трансляція матчу СК Дніпро-1 – ЛНЗ 03 09 2023