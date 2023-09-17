В рамках 7-го тура УПЛ СК Днепр-1 принимает Колос, ЛНЗ сыграет с Рухом, Кривбасс – с Вересом. Анонс и прогноз букмекеров на матче подскажет "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Колос

Матч СК Днепр-1 – Колос состоится сегодня, 17 августа, на стадионе "Днепр-Арена" Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Встреча с ковалёвцами является особенной для СК Днепр-1. Во-первых, команда начинает работу с новым тренером – Юрием Максимовым. Во-вторых, "спортклубовцы" вернулись в Днепр, что не всем пришлось по нраву. Сразу же после переезда стало известно о разрыве контракта с Валефом, а Бланко отправился в аренду в мексиканскую Тихуану. Вряд ли он когда-нибудь приедет обратно.

Между тем, набирать очки необходимо, несмотря на любые потери. СК Днепр-1 уже и так слишком много оступался – на старте чемпионата коллектив умудрился проиграть Оболони, а с Минаем и ЛНЗ расписали ничьи. Как следствие "желто-чёрные" упали в зону переходных матчей за выживание (пусть и при игре в запасе).

Болей и делай прогнозы.

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Новый тренерский штаб не имел времени, чтобы начать ставить какой-то свой футбол, так что ждать невероятных изменений в тактике и эффективности от СК Днепр-1 не стоит. Коуч днепровцев пока только успел отметить подавленное состояние подопечных – впрочем, быстро настроить атмосферу Юрий Максимов умеет лучше всех. Но хватит ли этого для успеха с Колосом?

К стилю ковалёвцев можно относиться по-разному (хотя вряд ли он кому-то нравится), но играть против них тяжело. Подопечные Ярослава Вишняка умело затягивают соперника в трясину, навязывая кучу единоборств, плотно обороняясь на своей половине и убегая в контратаки. Такой футбол принёс победы над Черноморцем и Вересом, а с Рухом расписали ничью.

Особенно перспективно смотрелся успех с одесситами. Казалось, что Колос сможет создавать значительные проблемы сильным соперникам, однако перед международной паузой команду опустили на землю. Шахтер и Кривбасс разобрались с ковалёвцами максимально уверенно (0:2 и 0:3 соответственно). Возможно, именно это повлияло на решение руководства усилить атаку, – клуб арендовал Тотовицкого и подписав Кирилла Попова.

За время международной паузы Колос провел спарринг против Зари, обыграв её со счетом 3:1. Новички до этого товарняка не успели, а вот Безбородько оформил дубль. По всей вероятности, он начнёт сегодняшнюю встречу со старта. У СК Днепра-1 стоит отметить возвращение Адамюка.

Кадровая ситуация

Травмированные: Третьяков (СК Днепр-1)

Дисквалифицированные: Бурда (Колос)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Колосс

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко – Леднев, Пихалёнок, Рубчинский, Гуцуляк – Филиппов

Колосс: Фесюн – Золотов, Бондаренко, Кукош – Лучкевич, Милько, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Максимова – 1.66. На триумф Колоса дают 6.10, а ничью оценили коэффициентом 3.80.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.27, аналогичный тотал меньше – 1.61. Гол Александра Филиппова умножит вашу ставку на 2.30, а Дениса Безбородько – на 3.00.

ЛНЗ – Рух

Матч ЛНЗ – Рух состоится сегодня, 17 августа, на стадионе "Черкассы-Арена" Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Дебютный матч под руководством Олега Дулуба принёс ЛНЗ неплохой результат – нулевую ничью с СК Днепр-1. Правда, там случился конкретный отскок, а особенно бросалась в глаза "острота" черкащан. Новичок УПЛ наиграл всего на 0,2 xG, что является антирекордом сезона. За время международной паузы же провели ничейный спарринг с Кривбассом (1:1).

У ЛНЗ будут матчи и получше, но общий концепт у команды к новому году вряд ли изменится. Недавно оборону усилили опытным Селиным, а Дулуб является признанным специалистом по построению "автобусов" – причём грамотных, а не тупых. По интенсивности игры без мяча коллектив уступает только Ворскле. Вместе с тем, недооценивать контратаки "аграриев" не стоит, ведь в активе черкащан был и разгром Миная.

Сможет ли Рух переиграть новичка? После первых трёх туров львовян стали называть открытием сезона, ведь они одержали победы над сильными соперниками (Зарей, Ворсклой и Полесьем). Успехи выглядели крайне эффектно, да и индивидуальных перформансов хватало. У Климчука 3+1 и заработанные красные карточки для соперников, юный Квасница уже и в молодёжку сборной попал, новичок Плюмен тоже понравился.

Впрочем, уже в победном матче с Полесьем было заметно – прежний блеск пропал. А потом случились ничьи с Колосом и Металлистом 1925. Эти результаты несколько опустили журналистов и болельщиков с небес, однако Рух всё равно не мог побеждать вечно – а вот поражений до сих пор нет, да и сильные качества львовян никуда не делись. Подопечные Виталия Пономарёва всё так же разрывают в контратаках.

Тренерский штаб работает от преимуществ своих подопечных, классно подготовив "жёлто-черных" в физическом плане. Хватит ли этого для успеха с ЛНЗ? Не факт, но за зону еврокубков с таким футболом Рух способно побороться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбалка, Банада (оба – ЛНЗ)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Рух

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Лопыренок, Муравский, Стасюк – Бойко, Калюжный – Наумец, Савин, Пасич – Прядун

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Сапуга, Эдсон, Таллес – Плюмен, Климчук, Рунич

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Рух более вероятным победителем матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Виталия Пономарёва – 2.53, в то время как на триумф ЛНЗ дают 3.00. Ничью оценили коэффициентом 3.30.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.27, аналогичный тотал меньше – 1.71. Гол Юрия Климчука умножит вашу ставку на 2.55, а Максима Прядуна – на 3.00.

Кривбасс – Верес

Матч Кривбасс – Верес состоится сегодня, 17 августа, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Кривбасс несколько разочаровал болельщиков в 1-м туре, безыдейно уступив Александрии, но даже тот поединок нельзя было назвать проигрышным. А потом криворожцы доказали, что стартовая осечка оказалась лишь случайностью – команда выдала 5-матчевую серию без поражений. На данном отрезке подопечные Юрия Вернидуба переехали Зорю, сыграли вничью с Шахтером и разгромили Колос, причем всем этим коллективам забили по три гола!

Кривбасс прямо сейчас лидирует в УПЛ по ожидаемым голам, а по показателю ожидаемых пропущенных уступает только Александрии (Динамо и СК Днепр-1 сыграли слишком мало, чтобы учитываться в статистике). Удержать эту машину смогла лишь Оболонь, причём киевляне прямо-таки нейтрализовали криворожцев – и всё равно подопечные Юрия Вернидуба имели моменты.

Словом, с таким соперником сейчас всем несладко. Букмекеры и большинство болельщиков не верят, что Верес сможет зацепиться за очки в матче с Кривбассом – ровенчане идут в зоне вылета с четырьмя очками в активе. Вот только по ожидаемым оказателям "народный клуб" должен был набрать вдвое больше.

Действительно, Сергею Лавриненко непросто выжимать результат в условиях скромного кадрового потенциала. Команда крайне слабо реализует моменты (должны были забивать вдвое больше голов), однако проект слишком недооценивают. С Ворсклой можно было цепляться за очки, Шахтер загнали на его треть и расписали ничью, а Черноморец в предыдущем туре вообще победили 3:1.

Конечно, с "горняками" и "моряками" помогли ранние удаления в составе соперников, однако система игры без мяча и организация позиционных атак у Вереса очень симпатичны. Коллектив лидирует в УПЛ по точности передач с продвижением, между прочим. Не факт, что это поможет сдержать Кривбасс – но и считать Верес безнадёжным аутсайдером не стоит. Эта команда кусается.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов, Акимец, Соса – Ющишин, Дахновский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Верес

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Вакулко, Хомченовский – Кожушко

Вереск: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Сикейра, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучек

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Кривбасс фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Вернидуба – 1:81, в то время как на триумф Вереса дают 4:80. Ничью оценили коэффициентом 3.75.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.05, аналогичный тотал меньше – 1.86. Гол Романа Дебелко умножит вашу ставку на 2.55, а Николая Гайдучека – на 3.50.

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