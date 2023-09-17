В рамках 7-го туру УПЛ СК Дніпро-1 приймає Колос, ЛНЗ зіграє з Рухом, Кривбас – з Вересом. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Колос

Матч СК Дніпро-1 – Колос відбудеться сьогодні, 17-го серпня, на стадіоні "Дніпро-Арена" Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Зустріч з ковалівцями є особливою для СК Дніпро-1. По-перше, команда починає роботу з новим тренером – Юрієм Максимовим. По-друге, "спортклубівці" повернулись у Дніпро, що не всім прийшлось до смаку. Одразу після переїзду стало відомо про розрив контракту з Валефом, а Бланко вирушив у оренду до мексиканської Тіхуани. Навряд чи він колись приїде назад.

Між тим, набирати очки необхідно попри будь-які втрати. СК Дніпро-1 вже і так забагато оступався – на старті чемпіонату колектив примудрився програти Оболоні, а з Минаєм і ЛНЗ розписали нічиї. Як наслідок, "жовто-чорні" впали у зону перехідних матчів за виживання (нехай і при грі в запасі).

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Новий тренерський штаб не мав часу, аби почати ставити свій футбол, тож очікувати неймовірних змін у тактиці й ефективності від Дніпра-1 не варто. Новий коуч дніпровців поки тільки встиг відзначити пригнічений стан підопічних – втім, швидко налаштувати атмосферу Юрій Максимов вміє чи не найкраще в УПЛ. Але чи вистачить цього для успіху з Колосом?

До стилю ковалівців можна ставитись по-різному (хоча навряд чи він комусь подобається), однак грати проти них важко. Підопічні Ярослава Вишняка вміло затягують суперника в трясовину, нав'язуючи купу єдиноборств, щільно обороняючись на власній половині й тікаючи у контратаки. Такий футбол приніс перемоги над Чорноморцем і Вересом, а з Рухом розписали нічию.

Особливо перспективно виглядав успіх з одеситами. Здавалося, що Колос зможе створювати значні проблеми сильним суперникам, але перед міжнародною паузою команду опустили з небес на землю. Шахтар і Кривбас розібрались з ковалівцями максимально впевнено (0:2 і 0:3 відповідно). Можливо, саме це вплинуло на рішення керівництва підсилити атаку – клуб орендував Тотовицького й підписав Кириа Попова.

За час міжнародної паузи Колос провів спаринг проти Зорі, перегравши її з рахунком 3:1. Новачки до цього товарняка не встигли, а от Безбородько оформив дубль. Ймовірно, він розпочне сьогоднішню зустріч зі старту. У СК Дніпро-1 же варто відзначити повернення Адамюка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Третьяков (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Бурда (Колос)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк – Філіппов

Колос: Фесюн – Золотов, Бондаренко, Кукош – Лучкевич, Мілько, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Максимова – 1.66. На тріумф Колоса дають аж 6.10, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.80.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.27, аналогічний тотал менше – 1.61. Гол Олександра Філіппова помножить вашу ставку на 2.30, а Дениса Безбородька – на 3.00.

ЛНЗ – Рух

Матч ЛНЗ – Рух відбудеться сьогодні, 17-го серпня, на стадіоні "Черкаси-Арена" Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Дебютний матч під керівництвом Олега Дулуба приніс ЛНЗ непоганий результат – нульову нічию зі СК Дніпро-1. Щоправда, там стався конкретний відскок, а особливо впадала у вічі "гострота" черкасців. Новачок УПЛ награв всього на 0,2 xG, що є антирекордом сезону. За час міжнародної паузи ж провели нічийний спаринг з Кривбасом (1:1).

У ЛНЗ будуть і кращі матчі, але загальний концепт у команди до нового року навряд чи зміниться. Нещодавно оборону посилили досвідченим Селіним, а Дулуб є визнаним спеціалістом з побудови "автобусів" – причому грамотних, а не тупих. За інтенсивністю гри без м'яча колектив поступається тільки Ворсклі. Разом з тим, недооцінювати контратаки "аграріїв" не варто, адже в активі черкасців був і розгром Миная.

Чи зможе Рух переграти новачка? Після перших трьох турів львів'ян почали називати відкриттям сезону, адже вони здобули перемоги над вкрай сильними суперниками (Зорею, Ворсклою й Поліссям). Звитяги виглядали дуже ефектно, та й індивідуальних перформансів вистачало. У Климчука 3+1 і зароблені червоні картки для суперників, юний Квасниця вже і в молодіжку збірної потрапив, новачок Плюмен теж сподобався.

Втім, вже у переможному матчі з Поліссям було помітно – вчорашній блиск зник. А потім сталися нічиї з Колосом і Металістом 1925. Ці результати дещо опустили журналістів та вболівальників з небес, однак Рух все одно не міг перемагати вічно – а от поразок досі немає, та і сильні якості львів'ян нікуди не поділись. Підопічні Віталія Пономарьова все так же розривають у класних контратаках.

Тренерський штаб працює від переваг своїх підопічних, класно підготувавши "жовто-чорних" у фізичному плані. Чи вистачить це для успіху з ЛНЗ? Не факт, але за зону єврокубків з таким футболом Рух здатний поборотись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка, Банада (обидва – ЛНЗ)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Рух

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Лопирьонок, Муравський, Стасюк – Бойко, Калюжний – Наумець, Савін, Пасіч – Прядун

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Едсон, Таллес – Плюмен, Климчук, Руніч

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Рух більш вірогідним переможцем матчу УПЛ. Коефіцієнт на звитягу підопічних Віталія Пономарьова – 2.53, в той час як на тріумф ЛНЗ дають 3.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.30.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.27, аналогічний тотал менше – 1.71. Гол Юрія Климчука помножить вашу ставку на 2.55, а Максима Прядуна – на 3.00.

Кривбас – Верес

Матч Кривбас – Верес відбудеться сьогодні, 17-го серпня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Кривбас розчарував вболівальників у 1-му турі, доволі безідейно поступившись Олександрії, але навіть той поєдинок не можна було назвати програшним. А потім криворіжці довели, що осічка виявилась випадковістю – команда видала 5-матчеву серію матчів без поразок. На цьому відрізку підопічні Юрія Вернидуба переїхали Зорю, зіграли внічию з Шахтарем і розгромили Колос, причому усім цим колективам забили по три голи!

Кривбас прямо зараз лідирує в УПЛ за очікуваними голами, а за показником очікуваних пропущених поступається тільки Олександрії (Динамо й Дніпро-1 зіграли занадто мало, щоб враховуватись у статистиці). Стримати цю машину змогла лишень Оболонь, причому кияни прямо таки нейтралізували криворіжців – і все одно підопічні Юрія Вернидуба мали моменти.

Словом, з таким суперником зараз усім несолодко. Букмекери й більшість вболівальників не вірять, що Верес зможе зачепитись за очки з Кривбасом – рівняни йдуть у зоні перехідних матчів з чотирма очками у активі. От тільки за очікуваними показниками "народний клуб" мав набрати вдвічі більше.

Дійсно, Сергію Лавриненку непросто витискати результат в умовах скромного кадрового потенціалу. Команда вкрай слабко реалізовує моменти (мали забивати вдвічі більше голів), але проект аж занадто недооцінюють. З Ворсклою цілком можна було набирати залікові бали, Шахтар загнали на його третину й розписали нічию, а Чорноморець у попередньому турі взагалі перемогли 3:1.

Звісно, з "гірниками" та "моряками" допомогли ранні вилучення у складі суперників, однак система гри без м'яча та організація позиційних атак у Вереса дуже симпатичні. Колектив лідирує в УПЛ за точністю передач з просуванням, між іншим. Не факт, що це допоможе стримати Кривбас – але і вважати Верес безнадійним аутсайдером не варто. Ця команда кусається.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса – Ющишин, Дахновський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Верес

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Вакулко, Хомченовський – Кожушко

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Сікейра, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучек

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Кривбас фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Вернидуба – 1.81, в той час як на тріумф Вереса дають 4.80. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.75.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.05, аналогічний тотал менше – 1.86. Гол Романа Дебелка помножить вашу ставку на 2.55, а Миколи Гайдучека – на 3.50.

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