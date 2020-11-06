У матчі 9-го туру УПЛ підопічні Ігора Йовічевіча поступились на власному полі команді Руслана Костишина. Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Героєм перших двадцяти хвилин матчу можна сміливо назвати Євгена Волинця – голкіпер Колоса зумів потягнути три небезпечні удари від Дубінчака та двічі Булеци.

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А згодом за гру рукою у власному штрафному майданчику арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота господарів і Селезньов з пенальті записав до свого активу черговий гол, ще ближче наблизившись до заповітного рекорду.

По перерві Євген забив вдруге, але рефері зафіксував офсайд і взяття воріт скасував. Проте подвоїти Колос таки зумів – на 58-й хвилині Антюх, протягнувши сферу майже з центра поля, протаранив оборону і скинув на вільного Смирного, якому залишалось закотити м'яч у порожні ворота.

Перемога дозволила ковалівцям набрати 15 очок і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ. СК Дніпро-1 з 8-ма пунктами залишився десятим.

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