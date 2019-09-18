Михайленко прокомментировал игру Карпат под руководством Санжара

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 8 тура УПЛ против Карпат.

"На мой взгляд, Карпаты играют в несколько другой футбол, чем Александрия, которая является очень крепкой командой, которая плотно нас прессинговала, не давая возможности качественно выходить из защиты. Мы этот матч разобрали достаточно серьезно и знаем причины, почему так произошло. Думаю, что с Карпатами будет совсем другая игра, и в первую очередь в нашем исполнении.

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Смена тренера не будет иметь психологического воздействия на игроков. Кроме психологических факторов есть и чисто игровые. Команда перешла на схему с четырьмя защитниками, из них два центральных. Соперник изменил свой стиль, по крайней мере собственную игровую структуру. Не могу сказать, насколько закономерной была их победа в прошлом туре над Ворсклой, но игра там была равной, и львовяне в ней выглядели хорошо", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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