СК Днепр-1 расписал яркую ничью с Ингульцом в рамках 8 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Подопечные Кучера смогли открыть счет в концовке первого тайма, прерванного длительной воздушной тревогой. Сработала связка фланговых защитников – Хамаш подал с углового, и Адамюк замкнул мощным ударом головой.

СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцом

После перерыва Артем Смоляков все перевернул с ног на голову. 19-летний игрок Ингульца оформил дубль за 20 минут. Очень скоро Пихаленок сравнял счет ударом с линии штрафной, но не больше. 2:2 – первая потеря очков СК Днепр-1 в нынешнем чемпионате.