СК Днепр-1 – Ингулец – 2:2 – видео голов и обзор первой неудачи лидера УПЛ
18:16 - Читати українською
СК Днепр-1 расписал яркую ничью с Ингульцом в рамках 8 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
45+1’ Владимир Адамюк
Артем Смоляков 55’
Артем Смоляков 66’
45+1’ Владимир Адамюк
55’ Артем Смоляков
66’ Артем Смоляков
Подопечные Кучера смогли открыть счет в концовке первого тайма, прерванного длительной воздушной тревогой. Сработала связка фланговых защитников – Хамаш подал с углового, и Адамюк замкнул мощным ударом головой.
СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцом
После перерыва Артем Смоляков все перевернул с ног на голову. 19-летний игрок Ингульца оформил дубль за 20 минут. Очень скоро Пихаленок сравнял счет ударом с линии штрафной, но не больше. 2:2 – первая потеря очков СК Днепр-1 в нынешнем чемпионате.
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