СК Дніпро-1 – Інгулець – 2:2 – відео голів та огляд першої невдачі лідера УПЛ
18:15 - Читать на русском
СК Дніпро-1 розписав яскраву нічию з Інгульцем в рамках 8 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
45+1’ Володимир Адамюк
Артем Смоляков 55’
Артем Смоляков 66’
45+1’ Володимир Адамюк
55’ Артем Смоляков
66’ Артем Смоляков
Підопічні Кучера змогли відкрити рахунок у кінцівці першого тайму, який був перерваний тривалою повітряною тривогою. Спрацювала зв'язка флангових захисників – Хамаш подав з кутового, і Адамюк замкнув потужним ударом головою.
СК Дніпро-1 вперше втратив очки у сезоні, розписавши сенсаційну нічию з Інгульцем
По перерві Артем Смоляков усе перевернув з ніг на голову. 19-річний гравець Інгульця оформив дубль за 20 хвилин. Дуже скоро Піхальонок зрівняв рахунок ударом з лінії карного майданчика, але не більше. 2:2 – перша втрата очок СК Дніпро-1 у нинішньому чемпіонаті.
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