СК Дніпро-1 розписав яскраву нічию з Інгульцем в рамках 8 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Підопічні Кучера змогли відкрити рахунок у кінцівці першого тайму, який був перерваний тривалою повітряною тривогою. Спрацювала зв'язка флангових захисників – Хамаш подав з кутового, і Адамюк замкнув потужним ударом головою.

СК Дніпро-1 вперше втратив очки у сезоні, розписавши сенсаційну нічию з Інгульцем

По перерві Артем Смоляков усе перевернув з ніг на голову. 19-річний гравець Інгульця оформив дубль за 20 хвилин. Дуже скоро Піхальонок зрівняв рахунок ударом з лінії карного майданчика, але не більше. 2:2 – перша втрата очок СК Дніпро-1 у нинішньому чемпіонаті.