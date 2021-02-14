СК Днепр-1 принимал Ингулец в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Хозяева быстро открыли счет во встрече, после подачи с углового точным ударом головой отличился Дуглас.

Красавец-гол Цитаишвили в видеообзоре матча Рух – Ворскла – 1:1

Забитый мяч не остановил днепрян. Незадолго до свистка на перерыв Артем Довбик мощным выстрелом со штрафного удвоил преимущество команды Йовичевича. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

Победа позволила СК Днепр-1 подняться на 11-ю строчку УПЛ, Ингулец – 12-й.

СК Днепр-1 победил Ингулец и покинул последнюю позицию в таблице УПЛ – днепровцы оборвали 6-матчевую серию поражений