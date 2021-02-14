СК Днепр-1 после первого круга чемпионата занимал последнюю позицию в турнирной таблице с шестью подряд поражениями, поэтому перед матчем против Ингульца у команды Игора Йовичевич не было вариантов – "жёлто-чёрных" устраивала только победа. Тем более, что поединок проходил на Днепр Арене. Местные агрономы классно подготовили одну половину поля, но вторая традиционно для этого стадиона выглядела слабее.

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Встреча стартовала в равной борьбе без моментов, поэтому гол СК Днепр-1 уже на 11-й минуте оказался довольно неожиданным – это Дуглас замкнул подачу с углового, воспользовавшись ошибкой Крынского на выходе. 1:0! Ещё через две минуты хозяева могли удвоить преимущество в счёте, однако удар Довбика при выходе один на один разминулся с дальней штангой.

После этого подопечные Игора Йовичевича не отпускали инициативу из собственных рук и ног, оставив Ингульцу возможность для редких контратак. Попытки петровцев в качественные моменты не выливались – за следующие полчаса гости организовали только дальние удары Кучеренко и Плохотнюка, а также выстрел Ситчинавы с острого угла. В обоих случаях Юрчук спокойно забирал мяч, который вообще не держался в ногах футболистов Ингульца.

СК Днепр-1 выглядел активнее, но голевых моментов долгое время тоже не возникало. Можно вспомнить разве что удар Когута после углового, который задел локоть Ситчинавы на 18-й минуте, однако он к пенальти не привёл.

На 24-й головой слабо пробивал Довбик – вот и всё, что было до 40-й минуты, когда днепровцам удалось реализовать преимущество в активности. Чуже разрезал оборону пасом на ход Назаренко, Квасный сбил его, а рефери назначил штрафной – Довбик нанёс с него прямой удар! Мяч с рикошетом пошёл в противоход Крынскому. 2:0! На перерыв команды отправились при комфортного преимуществе СК Днепр-1.

Второй тайм подопечные Игора Йовичевича начали агрессивно, при этом сильно добавив в завершающей фазе атак. Так, уже через пять минут после возобновления игры Тейлор завершил контратаку днепровцев, перебросив Крынского, но голкипер догнал мяч прямо на линии ворот! Через минуту ему пришлось прыгать под перекладину, чтобы достать выстрел Дубинчака из-за пределов штрафной. На 54-й головой мимо дальней штанги пробивал Довбик, а на 57-й пушку метров с 22-х разрядил новичок Чуже – мяч срезался с ноги, но сам проход хорвата понравился.

В середине второго тайма Ингулец сломал темп СК Днепр-1, сумев навязать сопернику кучу единоборств и фолов. Такой футбол вылился в две жёлтые карточки и разбитый нос Логинова – а также в отсутствие моментов. Правда, петровцы из этой ситуации не получили никакой выгоды. За двадцать минут работы в таком ключе гости провели всего один удар с отскока, да и тот оказался неточным.

Ближе к концу поединка Ингулец захватил преимущество в активности. Хозяева стали играть от контратак, а гости начали загружать мяч в штрафную через подачи и стандарты – на 86-й минуте это могло принести успех. Кучеренко замыкал навес с углового, Логинов подрезал мяч в дальнюю девятку, но Юрчук парировал, чудом не выбив мяч в Игнатенко. После этого Ситчинава пробил с острого угла, но получилось точно в руки голкиперу.

СК Днепр-1 огрызнулся аж на 90-й минуте дальним ударом Пихалёнка на трибуны. На тот момент Ингулец уже играл в меньшинстве – вторую жёлтую получил Плохотнюк. В конце концов, финальный свисток зафиксировал первую за шесть матчей УПЛ победу "спортклубовцев".

Благодаря этому успеху СК Днепр-1 набрал 11 очков и поднялся с последней позиции в турнирной таблице сразу на одиннадцатую. Ингулец, имея в активе столько же зачётных баллов, опустился на одну строчку ниже. От зоны вылета оба коллектива отделяет всего одно очко.

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