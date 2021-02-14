СК Дніпро-1 приймав Інгулець в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Господарі швидко відкрили рахунок у зустрічі, після подачі з кутового влучним ударом головою відзначився Дуглас.

Красень-гол Цітаішвілі у відеоогляді матчу Рух – Ворскла – 1:1

Забитий м'яч не зупинив дніпрян. Незадовго до свистка на перерву Артем Довбик потужним пострілом зі штрафного подвоїв перевагу команди Йовічевіча. Друга половина зустрічі минула без забитих м'ячів.

Перемога дозволила СК Дніпро-1 піднятись на 11-ту сходинку УПЛ, Інгулець – 12-й.

СК Дніпро-1 переміг Інгулець і покинув останню позицію у таблиці УПЛ – дніпровці обірвали 6-матчеву серію поразок