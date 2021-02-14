Рух принимал Ворсклу в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Рух получил возможность выйти вперед уже на старте встречи и успешно ею воспользовался, Климчук хладнокровно реализовал пенальти.

Рух в напряженном матче упустил победу над Ворсклой – Цитаишвили голом дебютировал за полтавчан

Ворскла достойно ответила усилиями Цитаишвили. Хавбек Динамо сольно прорвался в штрафную хозяев и мощно пробил под ближнюю штангу без шансов для голкипера.

После 14-ти туров чемпионата Украины Ворскла расположилась на 5-й строчке, Рух остается у зоны вылета – 13-й.

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