Красавец-гол Цитаишвили в видеообзоре матча Рух – Ворскла – 1:1
21:50 - Читати українською
Рух принимал Ворсклу в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Рух получил возможность выйти вперед уже на старте встречи и успешно ею воспользовался, Климчук хладнокровно реализовал пенальти.
Рух в напряженном матче упустил победу над Ворсклой – Цитаишвили голом дебютировал за полтавчан
Ворскла достойно ответила усилиями Цитаишвили. Хавбек Динамо сольно прорвался в штрафную хозяев и мощно пробил под ближнюю штангу без шансов для голкипера.
После 14-ти туров чемпионата Украины Ворскла расположилась на 5-й строчке, Рух остается у зоны вылета – 13-й.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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