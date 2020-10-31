СК Днепр-1 – Динамо: днепряне не смогут рассчитывать на звездного легионера
Главный тренер СК Днепр-1 Йовичевич сообщил об очередной потере днепрян перед матчем 8-го тура УПЛ.
"У Дугласа есть проблемы. Надеюсь, уже после перерыва и матча с Колосом он сможет приступить к тренировочному процессу и конкурировать за место в стартовом составе.
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С Динамо, думаю, будет тяжелый матч. Это очень хорошая команда, она это показывает и в Лиге чемпионов. Очень крепкая команда, которая мало пропускает. Очень мощная физически", – поделился Йовичевич в комментарии Футбол News.
Напомним, днепряне встретятся с Динамо в рамках 8-го тура УПЛ в субботу, 31 октября, начало матча в 19:30.
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