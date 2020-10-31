"У Дугласа є проблеми. Сподіваюся, вже після перерви і матчу з Колосом він зможе приступити до тренувального процесу і конкурувати за місце в стартовому складі.

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З Динамо, думаю, буде важкий матч. Це дуже хороша команда, вона це показує і в Лізі чемпіонів. Дуже міцна команда, яка мало пропускає. Дуже потужна фізично", – поділився Йовічевіч у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, дніпряни зустрінуться з Динамо у рамках 8-го туру УПЛ в суботу, 31 жовтня, початок матчу о 19:30.

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