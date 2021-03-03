"Горняки" вполне могли оформить победу в основное время. Однако, Алан Патрик на старте второго тайма не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Зато Агробизнес в ответной атаке даже забил, но судейская бригада отменила гол из-за нарушения правил.

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В конце концов, кубковый поединок перешел в экстра-тайм. А там фортуна была благосклонна к номинальным хозяевам. На 96-й минуте после перехвата в центре поля Волочиск разыграл быструю контратаку, в концовке которой Богдан Семенец выскочил на свидание с Пятовым и спокойно переиграл ветерана.

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