В рамках четвертьфинального поединка Кубка Украины СК Днепр-1 не смог переиграть Александрию ни в основное время, ни в овертайме, ни в серии пенальти.

СК Днепр-1 за свою 4-летнюю историю дважды выходил в полуфинал Кубка – и сейчас выпал шанс прорваться туда в третий раз. Для этого на Днепр Арене необходимо было переиграть Александрию. Казалось бы, это не такая уж и страшная сила, но конкретно для "спортклубовцев" команда Владимира Шарана была ночным кошмаром – за всю историю противостояния эти коллективы провели три матча, в которых СК Днепр-1 трижды проиграл с суммарным счетом 2:8. Победа в Кубке могла бы не только сломать традицию, но и стала бы неплохой компенсацию за годы унижений.

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Первый тайм прошел примерно так, как и ожидали болельщики. Команды старались как можно надежнее сыграть сзади, проводили большое количество единоборств и явно ставили на стандарты. Такой стиль более характерен для Александрии, но СК Днепр-1 не особенно страдал от этого. Страдали болельщики на трибунах, которые увидели считанное количество опасных моментов.

СК Днепр-1 явно выглядел агрессивнее. Первый шанс открыть счет хозяева потеряли уже на 5-й минуте, когда Довбик решился на удар с линии штрафной – Панькив потянул. После этого на поле долгое время стояла тишина, на 31-й минуте разрядил все тот же Довбик – Артем замкнул мягкий навес от Дубинчака. Рядом с дальней стойкой! Александрия отвечала подачами и стандартами, однако они успеха не приносили. Впрочем, наказать хозяев за расточительность мог Лучкевич, который с лету стрелял в угол на 42-й минуте – Сарнавский парировал ногой.

Наконец, на перерыв команды отправились при нулях на табло. Второй тайм они стали гораздо интереснее. Агрессивнее стартовали днепровцы: так, на 50-й минуте Игнатенко с дистанции пробил на трибуны, на 55-й Пихалёнок из-за пределов штрафной попал в перекладину, а на 57-й Игнатенко головой замкнул навес с углового – Панькив поймал мяч со второй попытки. Александрия огрызнулась на 60-й минуте, когда Ситало удалось продавить защитников и пробить головой, но получилось неточно.

Казалось, что СК Днепр-1 вот-вот дожмет гостей, но не тут-то было. На 62-й минуте Игнатенко неожиданно обрезался на своей трети, выкатив мяч в ноги Третьякову – Максим же прошёл немного вперед и выстрелил в левый нижний метров с 23-х. Без шансов для Сарнавского! 0:1.

Раздраженный СК Днепр-1 сразу же прижал Александрию. Уже на 64-й минуте счет мог сравнивать Назаренко, ворвался на край штрафной и пробил низом – Панькив парировал. Еще через пять минут Йовичевич усилил атаку Когутом и Булецей, однако команда Владимира Шарана начала сбивать наступление гостей большим количеством единоборств и фолов. Это определенное время работало, однако на 75-й минуте такой футбол привел к удалению Гречишкина. Гости остались в меньшинстве, а в составе гостей вышли еще и свежие Тейлор и Гонсалвеш.

СК Днепр-1 сразу же прижал соперника. На 78-й минуте только удачный прыжок Панькива под правую стойку спас гостей от гола Довбика, но уже на 79-й неизбежное произошло – Булеца нанес удар с дистанции, а мяч с небольшим рикошетом залетел в левый нижний. 1:1! Еще через две минуты Довбик едва не забил гол недели, дважды качнув защитников в центре штрафной. К сожалению для днепровцев, Артем после этого пробил по воробьям.

Александрия же, играя в меньшинстве, едва не наказала СК Днепр-1 за расточительность. На 83-й минуте Ситало протащил мяч по левому флангу, вытянул на себя защитника и покатил на линию штрафной под удар свободному Мирошниченко – тот из последних сил добежал до мяча и пробил под правую стойку, однако Сарнавский спас "спортклубовцев". Еще через четыре минуты уже хозяева могли наказывать соперника, но крученый удар Пихалёнка на 87-й минуте пролетел мимо дальней девятки.

В конце концов, в основное время команды расписали ничью. Свисток арбитра перевел игру в овертайм.В первом из них Александрия шикарно засушила игру, однако на 99-й минуте у СК Днепр-1 таки был один шанс вырваться вперед – это Тейлору удалось прорвался на правый край штрафной и прострелить вдоль вратарской. Защитники гостей не успели на передачу, но и Хобленко не смог ее замкнуть.

На старте второго дополнительного тайма СК Днепр-1 таки забил гол в результате заброса на Вагнера и прострела с замыканием с метра, однако его не засчитали из-за очевидного офсайда. Александрия уже ничем не отвечала, вдесятером держась в штрафной и перед ним. Автобус Владимира Шарана работал как следует: хозяева только на 120-й минуте смогли создать опасный момент в результате подачи на дальнюю штангу – к сожалению для днепровцев, Довбик при замыкании в ворота не попал. В конце концов, свисток арбитра отправил команды готовиться к серии пенальти.

Первый удар пошёл исполнять Довбик. Артем пробил в любимый правый нижний угол, но Панькив уверенно парировал! Мельник в ответ попал в девятку. Александрийцы вообще реализовали все свои удары, а вот Булеца ещё и не забил последним выстрелом – Панькив потащил. Таким образом, Александрия вышла в полуфинал Кубка!

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