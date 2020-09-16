Если футбольный бог действительно существует, то вчера он поддерживал греков. ПАОК неожиданно для многих прибил Бенфику, которая строила новый амбициозный проект как раз под Лигу чемпионов. 58-летнее проклятие Белы Гуттмана снова подрезало "орлам" крылья. На этот раз обошлось без драматических финалов – лиссабонский клуб складывает оружие на стадии 3-го квалификационного раунда.

ПАОК неожиданно обыграл Бенфику и вышел на Краснодар в плей-офф Лиги чемпионов

Судьбу противостояния решил 24-летний вингер Андрея Живкович. Серб присоединился к ПАОКу неделю назад, 8 сентября, а его предыдущим клубом была... Бенфика! Португальцы пытались продать его перед ЧМ-2018, однако воспитанник Партизана остался на Да Луж, не получив хороших предложений. В конце концов "орлам" пришлось мириться с нежеланием футболиста идти на компромиссы в течение двух последующих лет. Провальный сезон 2019/20 оказался последней каплей. Живкович почти не играл из-за травмы (3 матча во всех турнирах) и согласился на расторжение контракта по соглашению сторон. Цена вопроса – 1,8 млн евро, но Бенфика потеряла гораздо больше.

26 sierpnia: Andrija Zivković opuszcza Benficę. Kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron, 1,8m€ na konto Serba



8 września: Zivković podpisuje kontrakt z PAOK-iem



15 września: Zivković strzela gola z Benficą i przyczynia się do jej odpadnięcia z el. LMpic.twitter.com/LKxVHRLRVw — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) September 15, 2020

Парадокс. Пытаясь разгрузить зарплатную ведомость для качественного обновления состава, клуб Луиша Фелипе Виейры не досчитался примерно 50-ти миллионов евро – именно столько потенциально стоить "орлам" непопадание в группу Лиги чемпионов, учитывая опыт предыдущих сезонов. Живковичу хватило девяти минут, чтобы похоронить дорогой план возрождения португальского гранда. Наставник ПАОКа Абель Феррейра дал ему шанс на 66-й, когда греки вели 1:0 несмотря на игровое преимущество гостей, а серб не подвел, мастерски завершив быстрый контрвыпад. И кто теперь скажет, что кармы не существует?

Он не праздновал, даже извинялся, показательно подняв руки вверх, но после матча довольно прохладно комментировал фиаско Бенфики: "Я забил бывшей команде? Похожие вещи случаются в жизни. Поздравляю своих нынешних партнеров и болельщиков. Это был фантастический вечер". Живкович фактически одним ударом перечеркнул бешеную трансферную кампанию лиссабонцев. "Красные" потратили на усиление почти 80 миллионов евро. Сейчас придется латать дыры в бюджете, возможно – с кем-то прощаться.

Проиграв чемпионский титул Порту, "орлы" изменили стратегию на трансферном рынке, начали действовать агрессивнее. Да, Бенфика продолжает приглашать относительно молодых игроков, но их стоимость – в разы выше, чем раньше. Жезуш получил уже сложившихся исполнителей, которые должны давать результат прямо сейчас. Наибольший резонанс вызвали переходы бразильцев – Педринью и Эвертона. Первый перебрался из Коринтианса за 18 миллионов евро. Бенфика опередила с десяток добротных европейских клубов, в частности, донецкий Шахтер.

Darwin Nuñez - € 24 milhões.

Éverton - € 20 milhões

Pedrinho - € 18 milhões

Luca Waldschmidt - € 15 milhões

Gilberto - € 3 milhões

Jorge Jesus - € 1 milhão



€ 81 milhões gastos para ser eliminado antes da fase de grupos da Champions League. pic.twitter.com/j6EQ2Qj71n — Guia do Futebol (de ) (@OGuiadoFutebol) September 15, 2020

MVP финала Копа Америка2019 – Эвертон Соарес – выбирал Лиссабон, прежде всего, из-за возможности выступать в Лиге чемпионов. 24-летний универсал, который может одинаково хорошо сыграть на обоих флангах атаки, даже не скрывал, что мечтает выступать в престижнейшем еврокубке, мол это – прекрасная возможность показать себя на топовом уровне. Гремио получил за своего лидера 20 миллионов евро – к этой отметке в условиях пандемии не дотягивал ни один большой клуб. Бразилец классно выглядел в Салониках, подвела только реализация. Впрочем об ЛЧ придется забыть до следующего года.

Малоизвестный уругваец Дарвин Нуньес оказался на Да Луж после провальных переговоров с Кавани. 21-летний центрфорвард стал рекордным приобретением в истории португальского топ-клуба – 24 млн евро. Несмотря на то что талантливый кантерано Пеньяроля получал хорошую прессу в Испании, сумма трансфера вызвала справедливое возмущение среди поклонников "орлов". Нуньес провел один хороший сезон, даже не в элите испанского футбола, надолго вылетал из-за травм. В конце концов вклад молодого "чарруа" против ПАОКа не требует дополнительных комментариев – 0 ударов и 7 потерь мяча за решающие полчаса второго тайма. А вот еще один летний новичок – Джан-Лука Вальдшмидт –, который переходил из Фрайбуга за 15 миллионов, не сиграл в Греции ни минуты.

Жезуш признался, что лично приглашал Эвертона. Правый защитник Флуминенсе – Жилберту (3 млн евро) – также был петицией главного тренера. Именно титулованный специалист принял на себя первую волну сокрушительной критики от португальских СМИ. Досталось и президенту, который аномального много тратил, пока большинство клубов затягивали пояса в посткарантинний период. Оба обещают исправить ситуацию успешными результатами в Лиге Европы, но местная пресса прогнозирует финансовый коллапс. "Тройная трагедия", – отмечает издание OJogo, анализируя убытки Бенфики.

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