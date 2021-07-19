"Я очень разочарован травмой Дембеле. Ситуация с его новым контрактом с Барселоной также достаточно сложная.

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Жаль, как Усмана, так и клуб. Он принес нам много в прошлом году, что отличается от того, что мы имеем сейчас. Надеюсь, он может скоро вернуться", – приводит слова Кумана Goal со ссылкой на официальный сайт Барселоны.

К слову, в прошлом сезоне Дембеле провел 44 матча в составе Барселоны, записав в свой актив 11 голов и 5 ассистов.

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