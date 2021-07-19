"Ситуація складна": Куман – про новий контракт Дембеле з Барселоною
19 липня 17:20 - Читать на русском
Головний тренер Барселони Рональд Куман коротко проаналізував складну ситуацію Усмана Дембеле.
"Я дуже розчарований травмою Дембеле. Ситуація з його новим контрактом – досить складна.
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Шкода як Усмана, так і клуб. Він неабияк допоміг нам минулого року. Дембеле володіє винятковими якостями. Сподіваюся, він зможе швидко повернутися", – наводить слова Кумана Goal з посиланням на офіційний сайт Барселони.
До слова, минулого сезону Дембеле провів 44 матчі у складі Барселони, записавши до свого активу 11 голів та 5 асистів.
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