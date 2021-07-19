"Я дуже розчарований травмою Дембеле. Ситуація з його новим контрактом – досить складна.

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Шкода як Усмана, так і клуб. Він неабияк допоміг нам минулого року. Дембеле володіє винятковими якостями. Сподіваюся, він зможе швидко повернутися", – наводить слова Кумана Goal з посиланням на офіційний сайт Барселони.

До слова, минулого сезону Дембеле провів 44 матчі у складі Барселони, записавши до свого активу 11 голів та 5 асистів.

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