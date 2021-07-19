Бавария стремится усилить правый фланг обороны и размышляет о подписании одного из латералей Барселоны – Сержиньо Деста, Серхи Роберто и Эмерсона, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Барселона вместо Сауля готова подписать чемпиона Европы

Самым желанным вариантом является Дест, которого мюнхенцы стремились подписать ранее. Впрочем, главной проблемой является то, что все трое игроков намерены начать новый сезон в составе именно Барселоны.

Напомним, Серхи Роберто является воспитанником каталонцев и выступает за команду с 2013 года. Дест стал игроком "блаугранас" только перед началом прошлого сезона, а Эмерсон только этим летом перебрался в Барсы.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує