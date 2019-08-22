toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Сиссе снова шокировал своим имиджем

13:13 221 Читати українською
Сиссе снова шокировал своим имиджем
Джибриль Сиссе

Экс-форвард Ливерпуля и сборной Франции Джибриль Сиссе сделал очередную эффектную стрижку.

Казалось, Сиссе уже не сможет удивить никого экспериментами со своими волосами. Седая шевелюра, зеленый ирокез, красная лысина... Но такого вы еще не видели.

Джибриль покрасил волосы в голубой цвет, дополнив композицию красными, желтыми и черными элементами. Дикое зрелище.

Француз не выступает на высоком уровне с сезона-2014/15, когда он защищал цвета Бастии.

Твиттериада. Бандитский отдых: Энди Кэрролл стал наркоманом, Сиссе читает рэп

blog_ava
Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу
12:52
491
Теги
Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
0
мин
Эспаньол
22:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук