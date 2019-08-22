toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Сіссе знову шокував своїм іміджем

13:05 1372 Читать на русском
Сіссе знову шокував своїм іміджем
Джібріль Сіссе

Екс-форвард Ліверпуля та збірної Франції Джібріль Сіссе зробив чергову ефектну стрижку.

Здавалося, Сіссе вже не зможе здивувати нікого експериментами зі своїм волоссям. Сива шевелюра, зелений ірокез, червона лисина... Однак такого ви ще не бачили.

Джібріль пофарбував волосся у блакитний колір, доповнивши композицію червоними, жовтими та чорними елементами. Дике видовище.

Француз не виступає на високому рівні з сезону-2014/15, коли він захищав кольори Бастії.

Твіттеріада. Бандитський відпочинок: Енді Керрол став наркоманом, Сіссе читає реп

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: прогноз Ігоря Циганика на матч кваліфікації Ліги Європи
06:00
2592
Теги
Джібріль Сіссе Джібріль Сіссе Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
25
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук