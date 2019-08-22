Сіссе знову шокував своїм іміджем

Інтерв’ю — 12:00 4410
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"Знав, що це потішить моїх друзів у Києві". Він співав у Москві пісню про Динамо і тікав від Чорнобиля
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Реал гарантував Луніну місце в команді з сезону-2020/21, а зараз шукає тимчасового дублера КуртуаІспанія — 10:51 3273
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Збірна України працюватиме на штучному газоні перед Литвою – план підготовки до вересневих матчівЗбірна України — 10:37 583
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ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та НавасаІспанія — 09:28 3250
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Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 9705