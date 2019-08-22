Сіссе знову шокував своїм іміджем

Екс-форвард Ліверпуля та збірної Франції Джібріль Сіссе зробив чергову ефектну стрижку.

Здавалося, Сіссе вже не зможе здивувати нікого експериментами зі своїм волоссям. Сива шевелюра, зелений ірокез, червона лисина... Однак такого ви ще не бачили.

Джібріль пофарбував волосся у блакитний колір, доповнивши композицію червоними, жовтими та чорними елементами. Дике видовище.

Француз не виступає на високому рівні з сезону-2014/15, коли він захищав кольори Бастії.

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