Вылет команды Мирчи Луческу в ОАЭ запланирован на 15 января. К тому времени наставник "бело-синих" должен сформировать список игроков, которые примут участие в сборах.

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По информации Мeta-ratings, пока что не смогут присоединиться к основному составу и поехать на сборы защитники Владимир Костевич и Никита Бурда. Оба продолжат восстановительный процесс после травм в Киеве.

Отмечается, что Костевич в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет. Что касается Бурды, то у 25-летнего футболиста есть шансы окончательно восстановиться и выйти на поле до окончания чемпионата. Добавим, что на зимний перерыв Динамо ушло лидером, на одно очко опережая Шахтер.

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