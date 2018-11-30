Сиприано: Впервые в жизни вижу снег, это что-то очень крутое

Новичок Шахтера Маркиньос Сиприано поражен украинской погодой.

"Никогда в принципе не видел снег в своей жизни, но холодно, очень холодно. Это очень отличается от того, к чему я привык. Но круто, что-то новое.

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Сложно тренироваться, поле жесткое, очень холодно, это отличается от Бразилии, думаю, от любого другого места.

Зайду в горячий душ, надену теплую шубу, чтобы максимально быстрее согреться. Приду домой и буду в постели по одеялом", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.

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