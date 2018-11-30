Сіпріано: Вперше в житті бачу сніг, це щось дуже круте

Новачок Шахтаря Маркіньйос Сіпріано вражений українською погодою.

"Ніколи в принципі не бачив сніг у своєму житті, але холодно, дуже холодно. Це дуже відрізняється від того, до чого я звик. Але круто, щось нове.

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Складно тренуватися, поле тверде, дуже холодно, це відрізняється від Бразилії, думаю, від будь-якого іншого місця.

Зайду в гарячий душ, одягну теплу шубу, щоб максимально швидше зігрітися. Прийду додому і буду в ліжку по ковдрою", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

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