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Сіпріано: Вперше в житті бачу сніг, це щось дуже круте

19:50 210 Читать на русском
Сіпріано: Вперше в житті бачу сніг, це щось дуже круте
Маркіньйос Сіпріано / Фото: ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Маркіньйос Сіпріано вражений українською погодою.

"Ніколи в принципі не бачив сніг у своєму житті, але холодно, дуже холодно. Це дуже відрізняється від того, до чого я звик. Але круто, щось нове.

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Складно тренуватися, поле тверде, дуже холодно, це відрізняється від Бразилії, думаю, від будь-якого іншого місця.

Зайду в гарячий душ, одягну теплу шубу, щоб максимально швидше зігрітися. Прийду додому і буду в ліжку по ковдрою", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном Канади

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Шахтар Шахтар Маркіньйос Сіпріано Маркіньйос Сіпріано
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