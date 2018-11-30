Фейл Хачеріді, поганий матч Соболя та відсутність результативних дій у "збірників" – як зіграли українці в 5 турі ЛЄ

У 5 турі Ліги Європи команди українських футболістів не здобули жодної перемоги. Гравці національної збірної ніяк себе не проявили, а деякі з наших співвітчизників відверто підвели свої команди.

Євген Макаренко

Хавбек збірної України вийшов у стартовому складі Андерлехта проти Спартака з Трнави та провів на полі 81 хвилину. Макаренко став другим найбільш залученим у гру футболістом (тільки його партнер по опорній зоні Каємбе зустрічався з м'ячем частіше), виконавши 79 передач з точністю 89%. Одна з них призвела до удару по воротах суперника.

Євген віддав 6 дальніх пасів – всі знайшли адресатів. 4 рази йшов в обіграш – половина спроб виявилися вдалими.

Команда українця домінувала на полі, тому захисних функцій в нього було мало. Макаренко виграв 7 єдиноборств з 11, але це не допомогло Андерлехту виграти – нульова нічия. Бельгійський клуб в четвертому матчі групового етапу з 5 пішов з поля без забитого м'яча та втратив шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Оцінки Макаренка від статистичних порталів: SofaScore – 7.1 (середній результат), WhoScored – 7.0 (третій найкращий бал в команді).

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Руслан Маліновський

Маліновський повністю провів гостьовий матч Генка на полі Мальме, де його команда розписала результативну нічию (2:2) та залишилася на першому місці в групі І. Наш співвітчизник традиційно вів гру бельгійців, віддавши найбільшу кількість передач на дві команди – 94. Щоправда, лише раз Руслан вивів партнерів на удар. Точність пасів – 85%. Підводили дальні передачі, з яких влучними були трішки більше за половину.

Українець найчастіше серед футболістів Генка вступав у єдиноборства (14 разів), однак виграв лише 5 дуелей. Всі 4 спроби дриблінгу завершилися невдало. Руслан не створював тієї небезпеки, якої від нього очікували. Враховуючи статистику, оцінки посередні. Від SofaScore Маліновський отримав 6.5 – другий найгірший бал у стартовому складі Генка, а WhoScored поставив йому 6.7 – середнє значення.

Італійське популярне видання Corriere dello Sport на початку тижня опублікувало статтю про Маліновського, де назвало його "новим відкриттям Генка після де Брюйне та Мілінковіча-Савіча", які зараз запалюють у Манчестер Сіті та Лаціо відповідно.

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Едуард Соболь

У групі київського Динамо зустрічалися Ренн та Яблонец – французи на виїзді відсвяткували мінімальну перемогу (0:1). У старті чеської команди, яка втратила шанси на перші два місця квартету, на лівому фланзі півзахисту з'явився Едуард Соболь. Занести собі цей матч в актив українець не зможе. Він віддав лише 14 передач з низькою точністю – 62%. Один пас під удар і один невлучний постріл лише підтверджують, що матч вийшов поганим.

Статистичні портали його не пошкодували та виставили найгірші оцінки в зустрічі. SofaScore – 6.1, WhoScored – 5.9. На 63-й хвилині тренер замінив Едуарда, який за декілька хвилин до того заробив жовту картку.

Євген Хачеріді

Євген останнім часом в Греції грає дуже мало, а своїм шансом проти Челсі на Стемфорд Брідж не скористався. Залишив ПАОК у меншості на 6 хвилині, після чого його команда пропустила 4 голи. Про оцінки від англійських ЗМІ чи статистичних сайтів говорити немає сенсу – Хачеріді просто подарував Челсі легку перемогу.

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Євген Шахов

Інший українець у складі ПАОКа теж відіграв слабко. Діючи в центрі поля Шахов віддав лише 40 передач. 5 разів суперники обійшли Євгена на дриблінгу. Він виграв лише 36% єдиноборств і нічого не створив в атаці. Якби не Хачеріді, саме екс-дніпрянин мав би найгірший бал. 5.9 від SofaScore та 5.7 від WhoScored для Шахова, який не мав багато можливостей засвітитися протягом 90 хвилин.

Англійська преса не виділяла Шахова негативно. Його оцінки Daily Mail (5.5) та Sky Sports (4) є середніми серед гравців грецької команди.

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