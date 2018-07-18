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Сиприано: Меня вдохновлял Дуглас Коста

00:32 35 Читати українською
Сиприано: Меня вдохновлял Дуглас Коста
Маркиньос Сиприано / Фото: ФК Шахтер

Новичок Шахтера Маркиньос Сиприано поделился впечатлениями от перехода в донецкий клуб.

"Я следил за Шахтером несколько лет, прекрасно знаю команду. Особенно меня вдохновлял Дуглас Коста.

Я и сам люблю действовать на месте правого вингера. Именно на этой позиции чувствую себя наиболее комфортно и хорошо вписываюсь в игру. Также с самого детства моим кумиром является Лукас Моура.

Если говорить о моем характере, то я действительно жизнерадостный парень. Мораес говорит, что я очень смешной, большой весельчак. Наверное, это правда", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Дуглас Коста Дуглас Коста Маркиньос Сиприано Маркиньос Сиприано
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