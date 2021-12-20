Football Observatory на основе данных Opta представляет символические сборные.

Англия: Менди – Александер-Арнольд, Диаш, Ляпорт, Канселу – Родри, Хендерсон – Салах, Силва, Мане – Жота.

По 5 полевых игроков из Манчестер Сити и Ливерпуля + вратарь Челси.

Испания: Куртуа – Дест, Кунде, Алаба, Акунья – Жордан, Каземиро, Модрич, Фекир – Бензема, Винисиус.

6 представителей Реала, 3 – Севильи, лидер Бетиса и один из кризисной Барсы.

Германия: Нойер – Менье, Эрнандес, Упамекано, Дэвис – Ройс, Беллингем, Киммих, Сане – Левандовски, Шик.

Доминирование Баварии, 3 дортмундца и форвард, который тянет Байер.

Италия: Ханданович – Ди Лоренцо, Томори, Кулибали, Эрнандес – Чаханоглу, Руис, Брозович – Берарди, Мартинес, Леау.

Равноценное распределение между Наполи, Миланом (лидировавшими в начале сезона) и Интером (лидирующим сейчас).

Франция: Омлин – Салиба, Кимпембе, Агерд – Хакими, Фофана, Камара, Гуйе, Февр – Пайе – Мбаппе.

Самое большое разнообразие, без Месси, с Мбаппе, 3 игрока Марселя.